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Нидерланды выдали Бельгии двух подозреваемых в убийстве полицейского в Спа
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Нидерланды выдали Бельгии двух подозреваемых в убийстве полицейского в Спа 

РИА Новости 36 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Прокуратура Амстердама выдала Бельгии двух граждан Нидерландов, подозреваемых в убийстве полицейского в городе Спа, они взяты под стражу, сообщил в четверг представитель бельгийской прокуратуры.
Офицера дорожной полиции, отца троих детей 38-летнего Амори Делре застрелили в ночь на 25 августа в Спа в тот момент, когда он остановил такси для проверки документов у находившихся в нем пассажиров. Несколько часов спустя полиция задержала гражданина Нидерландов по подозрению в убийстве. В момент преступления в автомобиле находились двое его соотечественников и еще два других иностранных пассажира. Они ехали в такси еще до того, как его водитель по дороге подсадил троих подозреваемых в убийстве. Через день оба свидетеля преступления добровольно явились в полицию.
"Следственный судья считает, что подозреваемым может быть предъявлено обвинение в соучастии в убийстве", — сообщил журналистам представитель бельгийской прокуратуры Жиль де Вилье Граншам. По его словам, один из доставленных в Бельгию голландцев является братом, второй — друг главного подозреваемого, которому уже предъявлено обвинение в убийстве одного полицейского и покушении на жизнь другого.
Сам обвиняемый в убийстве, 35-летний житель приграничной с Бельгией голландской провинции Лимбург, на допросе утверждал, что он вообще не помнит, что произошло.
По информации СМИ, оружие преступления до сих пор не найдено, но, согласно показаниям свидетелей, подозреваемый угрожал пистолетом бельгийцам, не пустившим голландцев в кафе в центре Спа. После этого троица, приезжавшая в Бельгию посмотреть автомобильные гонки на трассе «Спа-Франкоршам», уехала на проезжавшем мимо такси.
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