Труп с огнестрельными ранениями нашли в Гатчинском районе

Тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Гатчинском районе Ленобласти . Труп находился на улице райцентра в припаркованной иномарки Toyota Camry.

Как стало известно, накануне вечером, 12 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в припаркованном авто марки Toyota Camry найдено тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские и следователи зафиксировали у погибшего два огнестрельных ранения. Автомобиль принадлежит, предположительно, родственнице покойного.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».