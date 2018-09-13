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Труп с огнестрельными ранениями нашли в Гатчинском районе
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Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте

Труп с огнестрельными ранениями нашли в Гатчинском районе 

Ivyborg.ru + ещё 1 2 часа назад
Тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Гатчинском районе Ленобласти. Труп находился на улице райцентра в припаркованной иномарки Toyota Camry.
Как стало известно, накануне вечером, 12 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в припаркованном авто марки Toyota Camry найдено тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские и следователи зафиксировали у погибшего два огнестрельных ранения. Автомобиль принадлежит, предположительно, родственнице покойного.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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