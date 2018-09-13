40-летний ревнивец зарезал любимую и убил себя

Утром 19 июня в одном из домов села Восход Жуковского района были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи выяснили, что погибшие жили вместе. Ночью 40-летний житель села застал свою 36-летнюю подругу в доме общей знакомой. Между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности. С собой у мужчины был нож, которым он сначала несколько раз ударил женщину, а затем себя. От полученных ранений оба скончались на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, собранные доказательства позволил восстановить хронологию событий в ночь убийства. На основании этого расследование уголовного дела было прекращено.