В Муроме двое мужчин и женщина напали на 15-летнего школьника

Муроме трое взрослых напали на 15-летнего школьника, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета. В отношении них возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел во вторник, 11 сентября. Двое мужчин и женщина перекрыли дорогу подростку, который гулял в родном районе. Они потребовали у мальчика мобильный телефон. Один из мужчин подошел к нему сзади и приставил нож к горлу.

Но мальчик не растерялся. Он схватил нож, порезав ладонь, снял через голову толстовку и убежал от грабителей. Он пришел к зданию скорой помощи и попросил вызвать полицию.

Правоохранители задержали преступников по горячим следам.