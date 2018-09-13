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В Анапе из-за пожара эвакуировали 30 человек из офисного здания
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В Анапе из-за пожара эвакуировали 30 человек из офисного здания 

Деловая газета. Юг + ещё 1 16 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Анапе 13 сентября ликвидирую возгорание в офисном здании, эвакуировано 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о пожаре в здании по улице Крылова поступила диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 14:24. В 14:30 на место прибыли первые подразделения, было установлено, что площадь возгорания составляет 100 кв. метров. «Эвакуировано 30 человек, пострадавших, погибших нет», — уточнили в пресс-службе.
В ликвидации пожара задействованы 36 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России привлечено 22 человека и 5 единиц техники.
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