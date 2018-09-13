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Еще один замгубернатора из шанцевской команды подал в отставку
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Еще один замгубернатора из шанцевской команды подал в отставку 

nn.ru + ещё 3 20 часов назад
Фото: nn.ru
Александр Байер курировал сферу ЖКХ. Губернатор Глеб Никитин принял его отставку сегодня.
— Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении, — заявил глава региона.
Нижегородское управление Следственного комитета распространило информацию о том, что к «Нижегородскому водоканалу» имеются претензии по уклонению от налогов на сумму в 65,8 млн рублей.
Уточняется, что речь идет об отчетности за 2013 год. Тогда предприятие возглавлял Александр Байер. В 2014 году он занял кресло областного министра ТЭК и ЖКХ, а в 2015 — заместителя губернатора.
Это уже четвертый заместитель Валерия Шанцева, который не нашел места в команде нового губернатора. Первым ушел куратор блока внутренней политики Роман Антонов — тоже «по обоюдному согласию». Последнее, чем он запомнился нижегородцам, это история с полетами на вертолете за 1,5 млн евро.
Следующим пост покинул Антон Аверин, который курировал строительную сферу. За ним тянется серьезный негативный шлейф — суды, развод из-за конфликта интересов и триумфальное возвращение в областное правительство «налегке».
Дмитрий Сватковский теперь будет представлять Нижегородскую область в Государственной Думе. Он получил мандат, который освободил Владимир Панов, когда стал мэром областного центра.
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