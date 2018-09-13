Еще один замгубернатора из шанцевской команды подал в отставку

— Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении, — заявил глава региона.

Нижегородское управление Следственного комитета распространило информацию о том, что к «Нижегородскому водоканалу» имеются претензии по уклонению от налогов на сумму в 65,8 млн рублей.

Уточняется, что речь идет об отчетности за 2013 год. Тогда предприятие возглавлял Александр Байер. В 2014 году он занял кресло областного министра ТЭК и ЖКХ, а в 2015 — заместителя губернатора.

Это уже четвертый заместитель Валерия Шанцева, который не нашел места в команде нового губернатора. Первым ушел куратор блока внутренней политики Роман Антонов — тоже «по обоюдному согласию». Последнее, чем он запомнился нижегородцам, это история с полетами на вертолете за 1,5 млн евро.