В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области

«Действительно, он в полиции Советского района. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока неизвестно, как и когда мужчину передадут в Свердловскую область.

Он также подозревается в двух разбоях в Челябинске.

Ранее сообщалось, что по факту убийства ребёнка в Каменске-Уральском завели уголовное дело.

Также Newinform сообщало, что в Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.