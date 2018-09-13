Жителя Петербурга задержали за убийство рыбака

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве рыбака на автодороге Санкт-Петербург — Матокса. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Местные жители нашли труп мужчины 1959 года рождения у водоема. На теле погибшего были обнаружены проникающие колото-резаные раны в области груди и живота. Отмечается, что неподалеку от места происшествия стоял автомобиль пострадавшего BMW X1.

Сотрудники полиции сразу же начали расследование случившегося, в ходе которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий и ранее судимый мужчина. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, расследование продолжается.