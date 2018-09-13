Шокирующее видео: В Греции скала рухнула на популярный пляж

Греции скала обрушилась на популярный пляж Навайо на острове Закинф. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

По предварительным данным, пострадали как минимум семь человек, передает издание Ekathimerini со ссылкой на информацию местных властей. Людям ничто не угрожает, они получили ранения различной степени тяжести. Одна женщина была госпитализирована. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

Примечательно, что попасть на пляж Навайо можно только на лодке. Живописное место отделено от суши крутыми скалами.