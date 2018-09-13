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Череповчанин убил свою подругу за то, что она назвала его чужим именем
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Череповчанин убил свою подругу за то, что она назвала его чужим именем 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Расправившись с женщиной, ревнивец сбежал в Ростовскую область, где и был задержан полицейскими. Решение по этому делу вынес суд.
Труп молодой женщины с телесными повреждениями на лице был обнаружен в ее собственной квартире. При осмотре места происшествия следователи выяснили, что в момент убийства у женщины был гость. Установив его личность, а им оказался 40-летний приятель погибшей, мужчина был объявлен в розыск как подозреваемый в совершении преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Мужчину задержали в Ростовской области, где он пытался скрыться от правосудия, и доставили в Череповец. Следователи установили, что подозреваемый после выпитого алкоголя поссорился с подругой, случайно назвавшей его чужим именем. Ревнивец ударил женщину по голове, причинил черепно-мозговую травму, от которой женщина скончалась.
Ближайшие 8 лет мужчина проведет в местах лишения свободы.
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