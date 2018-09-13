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В Норвегии рассказали о привлечении внимания туристов мертвыми китами
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В Норвегии рассказали о привлечении внимания туристов мертвыми китами 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Мертвые киты, которых выносит на побережье Шпицбергена, по мнению норвежского издания BarentsObserver, могут привлекать туристов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на старшего советника Норвежского института биоэкономических исследований (NIBIO) Бьорна Францена. Сейчас, согласно распоряжению губернатора Шпицбергена, туши китов, на которых нападают белые медведи, плавают и тонут в море. Но, по мнению Б. Францена, власти арктического архипелага должны остановить этот процесс и рассмотреть ситуацию с точки зрения туризма. Исследователь считает, что туристов привлечет возможность наблюдать за белыми медведями во время трапезы. Хищники могут поедать одного мертвого кита до нескольких месяцев. Он отметил, что такой способ привлечения путешественников, как и сама трапеза, предсказуем. А значит, может быть спланирован заранее и включен в туристические маршруты.
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