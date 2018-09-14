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Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа пройдет в Москве
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Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа пройдет в Москве 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ) пройдет 19-22 ноября 2018 года в Москве.
"Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения — хорошо зарекомендовавшая себя площадка для создания профессионального сообщества медиаспециалистов. Здесь предоставлены условия для обмена опытом, трансляции лучших практик и презентации возможностей для студенческих СМИ и молодежных медиацентров", — сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
Он добавил, что одна из таких возможностей — Всероссийский грантовый конкурс молодежных медиа, который Росмолодежь запускает уже 15 сентября.
В этом году на дискуссиях, секциях и площадках участники обсудят производство видеоконтента и его продвижение, особенности создания материалов про науку, молодежные и деловые мероприятия. Кроме этого, будет затронута тема развития медиаволонтерства в России.
В рамках конгресса реализуются новые форматы взаимодействия участников, экспертов. Один из них — кейс-сессии. В этом блоке мероприятий будут представлены способы решения проблем в области развития медиа. Руководители молодежных медиа и студенческих СМИ узнают, как создать медиацентр с нуля, как развивать команду и мотивировать ее, где искать финансирование на медиапроекты и прочее.
Проводимый с 2016 года Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения позволяет выработать общую систему работы студенческих медиацентров и взаимодействия молодых журналистов России на базе МАСТ, определить пути развития молодежных информационных ресурсов. Другая цель — формирование основных программ поддержки молодых журналистов.
В 2017 году в конгрессе приняли участие около 300 руководителей студенческих медиацентров, молодежных СМИ, молодых специалистов медиасферы. Они представляли более 100 образовательных организаций России. Организаторами конгресса выступают Международная ассоциация студенческого телевидения, Московский государственный гуманитарно-экономический университет.
Генеральным информационным партнером третьего Всероссийского конгресса молодежных медиа МАСТ является МИА «Россия сегодня». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.
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