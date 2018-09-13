В Карелии мужчина убил девочку в лесу у школы

Двенадцатого сентября в лесном массиве поселка Рабочеостровск Кемского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

В социальных сетях жители поселка Рабочеостровск пишут, что девочка 12 сентября утром вышла в школу и пропала. По их словам, тело ребенка было обнаружено в лесу рядом с учебным заведением, а подозреваемый проживает рядом со школой.