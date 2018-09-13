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В Карелии мужчина убил девочку в лесу у школы
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В Карелии мужчина убил девочку в лесу у школы 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен — РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Кемском районе Карелии, сообщает региональное следственное управление СК РФ в четверг.
Двенадцатого сентября в лесном массиве поселка Рабочеостровск Кемского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.
В социальных сетях жители поселка Рабочеостровск пишут, что девочка 12 сентября утром вышла в школу и пропала. По их словам, тело ребенка было обнаружено в лесу рядом с учебным заведением, а подозреваемый проживает рядом со школой.
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