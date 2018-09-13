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Зоопарк «Лимпопо» объявил конкурс на самую большую тыкву
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Зоопарк «Лимпопо» объявил конкурс на самую большую тыкву 

Newsroom24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В конкурсе могут принять участие все желающие: для этого нужно привезти тыквы в подарок зоопарку «Лимпопо». Победителям конкурса зоопарк приготовил призы: садовую тачку, набор садовых инструментов (лопата, грабли и вилы) и садовую лейку с набором малых садовых инструментов. Тыквы на конкурс принимаются по 3 октября включительно — их необходимо доставить на парковку зоопарка и обратиться к охране: тыквы примут, взвесят и запишут контактные данные.
Итоги конкурса будут подведены 4 октября.
Кроме того, в «Лимпопо» открыт сбор урожая для обитателей зоопарка. Эта акция проводится ежегодно: от всех желающих зоопарк принимает ягоды, грибы, фрукты и овощи — все, что выросло на приусадебных участках или собрано в лесах. Принесенные вкусности будут заготовлены впрок и пойдут на корм для животных на зиму.
Урожай для заготовки кормов на зиму можно принести в любой будний день с 8:00 до 17:00 в администрацию зоопарка «Лимпопо» по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7 Б.
Зоопарк принимает еловые шишки, грибы, черноплодную и обычную рябину, калину, клюкву, бруснику, яблоки, груши, морковь, кабачки, тыкву, кабачки и другие овощи и фрукты. Самых активных участников акции ждут награды.
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