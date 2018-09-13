Российские туристы назвали страну с самым вкусным вином

По мнению туристов из России, самое вкусное осеннее вино производят в Грузии . Почти треть (28%) путешественников из РФ предпочитают вина из этой страны, передает РИА Новости

На втором месте Италия — за нее проголосовали 25% туристов. Третью место с 18% голосов заняла Франция

Также в рейтинг вошли Испания (15%), Чили (11%), Россия (Кубань и Крым — 9%), Португалия (5%) и набравшие по 2% ЮАР, Австралия и Аргентина.

Менеджер по развитию сервиса Skyscanner Дмитрий Хаванский рассказал агентству, что в конце сентября попробовать молодое вино можно на фестивале в итальянском Бардолино, а в ноябре — на ежегодном празднике Божоле-нуво во Франции.

"В Грузии удастся застать крупнейший фестиваль вина Ртвели: в Кахетии он начнется в конце сентября, а в западной части Грузии — в октябре", — сказал он.