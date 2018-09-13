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Туристы из России назвали страну с самым вкусным осенним вином
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Туристы из России назвали страну с самым вкусным осенним вином 

Национальный Туристический Союз 52 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Эксперты рассказали, в каких странах, согласно мнению российских туристов, делают самое вкусное вино, передает РИА Новости с ссылкой на Skyscanner. По данным опроса, около трети путешественников из России отметили вина Грузии как самые лучшие. Четверть россиян отдала предпочтение винам Италии, около пятой части туристов выбрали французские напитки из винограда. По словам экспертов, осенью молодое вино можно будет попробовать на фестивале в итальянском Бардолино, на ежегодном празднике Божоле-нуво во Франции. А в Грузии в конце этого месяца состоится крупнейший фестиваль вина Ртвели.
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