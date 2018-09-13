На крымских рейсовых автобусах в августе поймали 900 безбилетников

В августе во время проверок транспорта на междугородних маршрутах в Крыму выявили 900 безбилетников, заявил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук. Об этом сообщает ForPost.

При помощи массовых рейсовых проверок «Крымавтотранс» намерен решить проблему нелегального провоза пассажиров, которые оплачивают проезд водителям в обход кассы.

В августе сотрудники предприятия выявили 268 нарушений со стороны перевозчиков, из них 255 связаны с провозом безбилетников. Чаще всего «зайцев» перевозят водители, работающие на Симферопольском, Евпаторийском и Ялтинском направлениях.

В Симферополе на автостанции «Курортная» также проверили работу бухгалтеров, диспетчеров, контролёров-кондукторов и кассиров, в результате к четырём сотрудникам применили дисциплинарные взыскания.