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На крымских рейсовых автобусах в августе поймали 900 безбилетников
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На крымских рейсовых автобусах в августе поймали 900 безбилетников 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В августе во время проверок транспорта на междугородних маршрутах в Крыму выявили 900 безбилетников, заявил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук. Об этом сообщает ForPost.
При помощи массовых рейсовых проверок «Крымавтотранс» намерен решить проблему нелегального провоза пассажиров, которые оплачивают проезд водителям в обход кассы.
В августе сотрудники предприятия выявили 268 нарушений со стороны перевозчиков, из них 255 связаны с провозом безбилетников. Чаще всего «зайцев» перевозят водители, работающие на Симферопольском, Евпаторийском и Ялтинском направлениях.
В Симферополе на автостанции «Курортная» также проверили работу бухгалтеров, диспетчеров, контролёров-кондукторов и кассиров, в результате к четырём сотрудникам применили дисциплинарные взыскания.
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