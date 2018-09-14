«Нам надо держать высокий темп»: избранный губернатор МО обозначил задачи на пять лет

Новоизбранный губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе инаугурации поставил задаче свое команде на ближайшие пять лет. Он поблагодарил всех, кто проводит эффективную работу с жителями региона.

«Наша идеология — это лидерство, стараться быть лучшими в каждом направлении жизни человека. Это непростой путь, который может пройти только собранная команда профессионалов», — сказал Воробьев.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимает участие в работе с жителями. Это главы территорий и члены общественной палаты. Губернатор добавил, что задача его команды — создавать перемены к лучшему, ставить новые цели и достигать их.

«Мы здесь должны понимать, что со своей стороны обязаны обеспечивать регулярные достижения и перемены. Жизнь так устроена, что результаты, которые есть важны, но сегодня уже не считается. Все члены команды должны задуматься, что они должны сделать за пять лет. Нам надо держать высокий темп», — отметил избранный губернатор.