Правоохранители опровергли гибель воронежского лётчика в Ульяновской области 

Погибший пилот оказался родом из Волгограда.
Сообщение правоохранителей о том, что погибший при крушении легкомоторного самолёта Zlin37 в Ульяновской области пилот был уроженцем Воронежа, не подтвердилось. Погибший 52-летний мужчина оказался родом из Волгограда. Сегодня, 13 сентября, об этом «Вести Воронеж» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Напомним, что трагедия произошла в среду, 12 сентября, у посёлка Тагай Майнского района Ульяновской области. Пилот на самолёте выполнял сельскохозяйственные работы, и, по неустановленным пока причинам, потерпел крушение. Изначально сообщалось, что лётчик был родом из Воронежа. Однако в ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчина был из Волгограда. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах, ставших причиной крушения легкомоторного самолёта. Уже известно, что пилот нарушил «установленный порядок использования воздушного пространства». Также при нём не было ряда документов, в том числе свидетельства о лётной годности воздушного судна.