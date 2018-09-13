12-летняя девочка убита в Карелии 

Тело погибшего ребенка найдено в лесу неподалеку от поселка Рабочеостровск Кемского района.
Как сообщили в следственном комитете, 12 сентября в лесу неподалеку от поселка Рабочеостровск Кемского района обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело, подозреваемый на данный момент задержан.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается,
— говорится в сообщении Следкома.
По материалам: ptzgovorit.ru