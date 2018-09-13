Ещё
Избивший британского туриста мужчина был задержан полицией на Кипре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избивший британского туриста мужчина был задержан полицией на Кипре 

Национальный Туристический Союз 54 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Полиция Кипра арестовала 28-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении серьезных травм 29-летнему британскому туристу в регионе Фамагуста.
Пострадавший турист был найден в отеле с тяжелыми травмами головы во вторник вечером. Мужчина был доставлен в больницу Фамагусты, где у него было диагностировано кровоизлияние в мозг и перелом челюсти.
Из-за ухудшающегося состояния пострадавший был переведен в больницу Никосии, где перенес операцию. Гражданин Великобритании все еще находится в критическом состоянии.
Подозреваемый был арестован по показаниям свидетелей.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Завод Крымский титан приостановил деятельность после химического выброса Широкоформатный книжный арт-фестиваль Ш. К. А. F. открылся в Липецке Курортные поселки под Анапой остались без электричества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1172
Путин обратился к военным69
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны50
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление406
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение