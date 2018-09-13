Избивший британского туриста мужчина был задержан полицией на Кипре

Полиция Кипра арестовала 28-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении серьезных травм 29-летнему британскому туристу в регионе Фамагуста.

Пострадавший турист был найден в отеле с тяжелыми травмами головы во вторник вечером. Мужчина был доставлен в больницу Фамагусты, где у него было диагностировано кровоизлияние в мозг и перелом челюсти.

Из-за ухудшающегося состояния пострадавший был переведен в больницу Никосии, где перенес операцию. Гражданин Великобритании все еще находится в критическом состоянии.

Подозреваемый был арестован по показаниям свидетелей.