Последний полет: костромского летчика нашли спустя 77 лет

Охотники нашли в лесах под Псковом сбитый самолет с костромичом, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас известно его имя. На обломки советского самолета псковские охотники наткнулись еще в прошлом году. И тут же сообщили поисковикам. Но из-за погодных условий и болотистой местности смогли приступить к раскопкам только в августе этого года. Здесь нашли и останки экипажа.

По информации «Вести-Псков», по сохранившемуся номеру двигателя выяснилось судьба экипажа бомбардировщика Ил-4. Как оказалось, самолет подбили над псковскими лесами 7 июля 1941 года, когда он возвращался с боевого задания. На борту находился экипаж из четырех человек. Трое погибли. На днях стала известны их имена, среди которых и наш земляк. Это штурман Михаил Виноградов из Костромской области. Вместе с ним погибли воздушные стрелки Василий Говорун из Крыма и Григорий Кузнецов из Липецкой области.

Сейчас поисковики и охотники, которые нашли остатки самолёта, пытаются собрать информацию о родственниках погибших.