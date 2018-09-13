В Башкирии предполагаемый наркодилер ранил полицейского при задержании

УФА , 13 сен — РИА Новости . Сотрудник полиции в Башкирии получил несколько ножевых ранений при задержании мужчины, подозреваемого в распространении наркотических веществ, правоохранитель доставлен в больницу, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в башкирском городе Дюртюли днем 12 сентября.

"Полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из гаражных кооперативов города по сообщению, что здесь сбытчики наркотиков делают тайники-закладки для продажи запрещенных веществ. Полицейские обратили внимание на мужчину, который пытался скрыться. Сотрудник полиции догнал его, но злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений. Несмотря на ранения, полицейский обезоружил нападавшего и задержал его", — сообщили в пресс-службе башкирского МВД, пояснив, что раненый сотрудник полиции доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

По данным следственного управления СКР по Башкирии, задержанный — 24-летний житель Уфы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

"В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в следкоме региона.