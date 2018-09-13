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В США мужчина расстрелял жену и четверых незнакомцев
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В США мужчина расстрелял жену и четверых незнакомцев 

Свободная пресса 13 сентября 2018
В американском штате Калифорнии мужчина застрелил пять человек. Трагедия разыгралась в городе Бейкерсфилд. Сообщается, что стрелок пришел в автотранспортную компанию вместе со своей женой. Там у него произошел конфликт с мужчиной. Американец завершил ссору стрельбой — убил мужчину, а затем еще и свою жену. В этот момент в офис пришел еще один человек, стрелок начал его преследовать, пока также не застрелил.
После этого мужчина уехал в другое место, где убил еще двух человек. Затем он угнал машину с женщиной и ребенком. К счастью, им удалось сбежать от стрелка. Мужчина же отправился на парковку, где совершил суицид, пишет РИА «Новости».
Кстати, местная полиция считает, что убийства не были случайными.
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