В США мужчина расстрелял жену и четверых незнакомцев

В американском штате Калифорнии мужчина застрелил пять человек. Трагедия разыгралась в городе Бейкерсфилд. Сообщается, что стрелок пришел в автотранспортную компанию вместе со своей женой. Там у него произошел конфликт с мужчиной. Американец завершил ссору стрельбой — убил мужчину, а затем еще и свою жену. В этот момент в офис пришел еще один человек, стрелок начал его преследовать, пока также не застрелил.

После этого мужчина уехал в другое место, где убил еще двух человек. Затем он угнал машину с женщиной и ребенком. К счастью, им удалось сбежать от стрелка. Мужчина же отправился на парковку, где совершил суицид, пишет РИА «Новости»

Кстати, местная полиция считает, что убийства не были случайными.

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