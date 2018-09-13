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Новейшие подводные аппараты «Шельф» обеспечат безопасность базы в Тартусе
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Новейшие подводные аппараты «Шельф» обеспечат безопасность базы в Тартусе 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Разработанные в России новейшие подводные автономные аппараты типа «Шельф» можно использовать для защиты морской акватории российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Андрей Долженков.
"Разработанные в РФ на основе импортозамещения подводные носители типа «Шельф» могут использоваться для проведения поисково-спасательных работ, обследования гидросооружений и подводных объектов, гидрологии и гидрографии, изучения морского дна и морской толщи, проведения разведки, решения специальных задач. Весь этот спектр задач актуален для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе", — сказал Долженков.
Он подчеркнул, что подводные носители могут решать задачи как индивидуально, так и целой группой. По словам Долженкова, в зависимости от задач подводный носитель может иметь разные габариты: от полутора метров до четырех. При этом применяется модульный принцип конструкции.
Новейший подводный аппарат «Шельф»
"Можно поставить гидролокатор, чтобы обследовать объекты на дне, можно поставить видеокамеру с системой освещения, можно сканировать дно при помощи гидроакустической аппаратуры. Можно подвесить манипуляторы. У нас есть резак в качестве манипулятора, который можно использовать на глубине до 1 тысячи метров. В базовой комплектации есть четыре модуля, но можно сделать и пять, и шесть модулей, и больше", — сказал генеральный директор.
"Вопрос постановки оружия, которое можно использовать под водой, можно проработать, но пока такой задачи мы перед собой и перед нами не ставили. Поиск и обнаружение объектов и людей — этот вопрос проработан", — подчеркнул Долженков.
Он также сообщил, что носители рассчитаны на работу под водой на глубине до 300 метров. «Но на самом деле глубины могут исчисляться километрами», — отметил разработчик.
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