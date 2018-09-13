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Пилотов рейса из Новосибирска наказали за нарушение требований безопасности полетов
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Пилотов рейса из Новосибирска наказали за нарушение требований безопасности полетов 

ТАСС + ещё 5 13 минут назад
Фото: News.ru
НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пилотов рейса Новосибирск — Петропавловск-Камчатский привлекли к дисциплинарной ответственности за почти часовое отсутствие устойчивой связи с бортпроводниками в салоне самолета. Как сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура, пилоты сняли гарнитуры и уменьшили до минимальной громкость спикерфонов.
"Установлено, что воздушное судно Boeing 737-800 во время полета длительное время (в период с 19:03 UТС до 19:55 UТС) находилось без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением, что создавало угрозу безопасности полетов. Новосибирским транспортным прокурором в адрес генерального директора авиакомпании внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов, по итогам рассмотрения которого члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.
Авиаинцидент произошел 4 июня во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. По данным прокуратуры, капитан воздушного судна и второй пилот, чтобы создать для себя комфортные условия, во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной.
Посадка в аэропорту назначения произошла благополучно.
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