Пилотов рейса из Новосибирска наказали за нарушение требований безопасности полетов

НОВОСИБИРСК , 13 сентября. / ТАСС /. Пилотов рейса Новосибирск — Петропавловск-Камчатский привлекли к дисциплинарной ответственности за почти часовое отсутствие устойчивой связи с бортпроводниками в салоне самолета. Как сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура, пилоты сняли гарнитуры и уменьшили до минимальной громкость спикерфонов.

"Установлено, что воздушное судно Boeing 737-800 во время полета длительное время (в период с 19:03 UТС до 19:55 UТС) находилось без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением, что создавало угрозу безопасности полетов. Новосибирским транспортным прокурором в адрес генерального директора авиакомпании внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов, по итогам рассмотрения которого члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Авиаинцидент произошел 4 июня во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. По данным прокуратуры, капитан воздушного судна и второй пилот, чтобы создать для себя комфортные условия, во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной.

Посадка в аэропорту назначения произошла благополучно.