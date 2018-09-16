Два вулкана на Курилах выбросили огромные столбы пепла

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 километров. Он расположен на острове Парамушир, сообщает телеканал «МИР 24».

Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении. Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска , в северной части хребта Вернадского. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. 13 сентября Эбекбо выбросил сразу два столба пепла высотой до 4 километров, такая где активность проявлялась и в конце августа.

Позже в воскресенье было зафиксировано извержение. Вулкан Пик Сарычева на острове Матуа (Средние Курилы Сахалинской области). Облако пепла дрейфовало к северо-востоку от вулкана.

Пик Сарычева (1446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 по настоящее время) на нем зафиксировано не менее 10 извержений. Он так же, как и Эбеко, выбрасывал пепел 13 сентября.

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