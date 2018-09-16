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Два вулкана на Курилах выбросили огромные столбы пепла
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Два вулкана на Курилах выбросили огромные столбы пепла 

Мир24 + ещё 8 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 километров. Он расположен на острове Парамушир, сообщает телеканал «МИР 24».
Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении. Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. 13 сентября Эбекбо выбросил сразу два столба пепла высотой до 4 километров, такая где активность проявлялась и в конце августа.
Позже в воскресенье было зафиксировано извержение. Вулкан Пик Сарычева на острове Матуа (Средние Курилы Сахалинской области). Облако пепла дрейфовало к северо-востоку от вулкана.
Пик Сарычева (1446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 по настоящее время) на нем зафиксировано не менее 10 извержений. Он так же, как и Эбеко, выбрасывал пепел 13 сентября.
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