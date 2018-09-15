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Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма
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Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ураган «Флоренс», который обрушился на территорию США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в настоящее время американские штаты Северная и Южная Каролина «страдают» от наводнений вызванных ураганом «Флоренс».
Как отмечается, в этих штатах зафиксировано более 700 тыс. отключений электроэнергии.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырех человек.
Как отмечалось, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.
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