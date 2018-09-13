Медведев: в Дагестане значительная «серая зона»

По словам премьера, у экономики Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации и создания дополнительных источников роста. Но этому мешает «серая зона», которая более значительна, чем в других регионах страны.

Васильев рассказал о борьбе с коррупцией в республике: с работы были уволены или ушли по собственному желанию около 200 чиновников.

"Мы эту задачу поставили. Последовательно решаем. Видим подвижки", — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, Васильев привел в пример Ставропольский край, где общая сумма торговых операций на 200 миллионов рублей меньше, чем в Дагестане, а налоговые сборы выше в четыре раза.