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Медведев: в Дагестане значительная «серая зона»
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Медведев: в Дагестане значительная «серая зона» 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Дагестане есть очень значительна «серая зона». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой региона Владимиром Васильевым.
По словам премьера, у экономики Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации и создания дополнительных источников роста. Но этому мешает «серая зона», которая более значительна, чем в других регионах страны.
Васильев рассказал о борьбе с коррупцией в республике: с работы были уволены или ушли по собственному желанию около 200 чиновников.
"Мы эту задачу поставили. Последовательно решаем. Видим подвижки", — сказал он.
Как сообщает РИА Новости, Васильев привел в пример Ставропольский край, где общая сумма торговых операций на 200 миллионов рублей меньше, чем в Дагестане, а налоговые сборы выше в четыре раза.
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