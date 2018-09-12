Росавиация составила рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний 

Росавиация составила рейтинг авиакомпаний, которые чаще других задерживали отправку рейсов в августе 2018 года. Результаты размещены на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Самой непунктуальной компанией оказалась «Якутия», задержавшая каждый пятый регулярный рейс и почти столько же международных чартеров. Второе место в рейтинге заняла АК «АЛРОСА» — компания отложила полёт 100 из 1178 рейсов. «Бронза» досталась «Нордстар» — 102 из 1362 задержанных вылетов.
У крупнейших российских авиакомпаний задержанных в августе рейсов оказалось в несколько раз меньше: у "Аэрофлота" — 165 из 24 813, у «Сибири» — 167 из 10 829, у «Ютэйр» — 50 из 7385, у «России» — 111 из 7147. Компания-лоукостер «Победа» задержала вылет 22 из 3638 рейсов.