Ожидаются подачи массовых исков на страховщиков

Верховный суд страны и принял решение, ввиду которого многие автовладельцы могут начать подавать иски на страховщиков.

История началась почти три года назад. Тогда УФАС обнаружила, что в документации автостраховщиков значительно расходятся реальные суммы на материалы, запчасти и прочие комплектующие с теми, которые указывают сами страховщики.

Сразу после выявленного факта антимонополисты потребовали у страховщиков устранить эти недочёты, однако, РСА попытался оспорить это решение и начались длительные судебные тяжбы. В итоге разбирательство дошло до наивысшей судебной инстанции Российской Федерации. Однако, правосудие осталось на месте Антимонопольной службы. Бал доказан факт неадекватного оценивания ущерба после аварии.

В итоге, теперь на автостраховщиков могут навалиться тысячи исков с требованием пересчитать суммы компенсаций с учётом реальных показателей. Речь идёт только про те ДТП, которые произошли с 2014 по май 2015 года. Некоторые страховщики уже получили первые иски такого типа.