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Ожидаются подачи массовых исков на страховщиков
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Ожидаются подачи массовых исков на страховщиков 

Daily-Motor + ещё 1 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Верховный суд страны и принял решение, ввиду которого многие автовладельцы могут начать подавать иски на страховщиков.
История началась почти три года назад. Тогда УФАС обнаружила, что в документации автостраховщиков значительно расходятся реальные суммы на материалы, запчасти и прочие комплектующие с теми, которые указывают сами страховщики.
Сразу после выявленного факта антимонополисты потребовали у страховщиков устранить эти недочёты, однако, РСА попытался оспорить это решение и начались длительные судебные тяжбы. В итоге разбирательство дошло до наивысшей судебной инстанции Российской Федерации. Однако, правосудие осталось на месте Антимонопольной службы. Бал доказан факт неадекватного оценивания ущерба после аварии.
В итоге, теперь на автостраховщиков могут навалиться тысячи исков с требованием пересчитать суммы компенсаций с учётом реальных показателей. Речь идёт только про те ДТП, которые произошли с 2014 по май 2015 года. Некоторые страховщики уже получили первые иски такого типа.
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