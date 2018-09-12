В Пакистане девять человек погибли при взрыве на угольной шахте

Исламабад , 12 сентября / Синьхуа / — Девять человек погибли, и еще двое заблокированы под завалами в результате взрыва на угольной шахте, произошедшего в среду в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили местные СМИ. По их информации, часть шахты в местечке Ахроваль района Кохат разрушена взрывом, вызванным накоплением метана. В местной полиции заявили, что в момент аварии 11 человек находились в забое. По состоянию на данный момент тела девяти погибших горняков были обнаружены. Два человека заблокированы под завалами. Спасательные работы продолжаются.