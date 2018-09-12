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В Пакистане девять человек погибли при взрыве на угольной шахте
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В Пакистане девять человек погибли при взрыве на угольной шахте 

ИА Синьхуа 7 минут назад
Исламабад, 12 сентября /Синьхуа/ — Девять человек погибли, и еще двое заблокированы под завалами в результате взрыва на угольной шахте, произошедшего в среду в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили местные СМИ. По их информации, часть шахты в местечке Ахроваль района Кохат разрушена взрывом, вызванным накоплением метана.
В местной полиции заявили, что в момент аварии 11 человек находились в забое.
По состоянию на данный момент тела девяти погибших горняков были обнаружены. Два человека заблокированы под завалами.
Спасательные работы продолжаются.
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