Николая Тарана наградили за заслуги перед Самарской областью

Николай Тарин получит денежное вознаграждение

Генеральный директор страховой компании ООО «Росскат-Капитал» Николай Таран стал обладателем почетной награды «За труд во благо земли Самарской». Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

— Николаю Васильевичу выплатят денежное вознаграждение в размере 125 тысяч рублей, — сообщается в тексте постановления главы региона.

Компания Николая Таран выступила спонсором избирательного фонда Дмитрия Азарова. «Росскат-Капитал» внес в избирательный фонд будущего главы региона 5 миллионов рублей.