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Николая Тарана наградили за заслуги перед Самарской областью
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Николая Тарана наградили за заслуги перед Самарской областью 

63.ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: 63.ru
Николай Тарин получит денежное вознаграждение
Генеральный директор страховой компании ООО «Росскат-Капитал» Николай Таран стал обладателем почетной награды «За труд во благо земли Самарской». Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
— Николаю Васильевичу выплатят денежное вознаграждение в размере 125 тысяч рублей, — сообщается в тексте постановления главы региона.
Компания Николая Таран выступила спонсором избирательного фонда Дмитрия Азарова. «Росскат-Капитал» внес в избирательный фонд будущего главы региона 5 миллионов рублей.
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