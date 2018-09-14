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Пострадавшую от подростка с топором российскую школу атаковал поджигатель
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Пострадавшую от подростка с топором российскую школу атаковал поджигатель 

Lenta.ru + ещё 15 14 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
В Улан-Удэ пьяный мужчина поджег школу № 5, где в январе подросток с топором напал на учеников, говорится на сайте республиканского МВД в пятницу, 14 сентября.
«В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечено в сообщении. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.
На допросе 32-летний подозреваемый заявил, что не собирался поджигать школу. Он хотел отомстить сотруднику гостиницы, который сделал ему и его товарищу замечание за шумное распитие спиртного, однако, ошибся зданием и подпалил окно учебного заведения.
В полиции добавили, что этот мужчина нигде не работает и ранее был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления.
19 января в той же школе, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, вооруженный топором подросток ворвался в кабинет к семиклассникам, ранил нескольких детей и учителя, а также устроил пожар, бросив бутылку с зажигательной смесью. Молодой человек попытался покончить с собой. Его задержали и отправили в больницу. Были задержаны, а затем арестованы двое соучастников нападения.
22 январе в этом учебном заведении возобновились занятия под охраной сотрудников военной полиции.
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