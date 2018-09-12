В Ессентуках раскрыли заказное убийство 17-летней давности

Расследование заказного убийства, совершённого в 2001 году, завершено в Ессентуках , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Заказчик убийства нанял двух киллеров за $2 000 из-за личной неприязни к местному жителю. Наёмные убийцы подкараулили и расстреляли мужчину в ночь с 1 на 2 августа возле его дома, и тот скончался в больнице.

Следователи раскрыли убийство и выяснили все нужные детали происшествия. Один из киллеров вскоре предстанет перед судом, а другого отправят на принудительное лечение. К сожалению, заказчика преступления уже не удастся привлечь к ответственности, поскольку он умер 2010 году.