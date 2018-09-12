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В МЧС уточнили сведения о пострадавших при пожаре на химзаводе в Дзержинске
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В МЧС уточнили сведения о пострадавших при пожаре на химзаводе в Дзержинске 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ЕЩЕ ОДИН ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ПОЖАРА НА НПО «КАРБОХИМ» В ДЗЕРЖИНСКЕ ПОД НИЖНИМ НОВГОРОДОМ — МЧС
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