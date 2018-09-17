Подозреваемому в убийстве девочки в Каменске предъявлено обвинение

Мужчине, подозреваемому в убийстве десятилетней девочки в Каменске-Уральском, предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Наказанием за это преступление является лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил «АиФ-Урал» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, в том числе, проводится проверка на причастность задержанного к другим преступлениям.

Напомним, что сообщение о найденном в Каменске-Уральском трупе 10-летней девочки с признаками насильственной смерти появилось 12 сентября 2018 года. Подозреваемый в убийстве был задержан 14 сентября в Челябинске.