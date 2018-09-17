Ещё
Подозреваемому в убийстве девочки в Каменске предъявлено обвинение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемому в убийстве девочки в Каменске предъявлено обвинение 

АиФ Урал + ещё 52 38 минут назад
Фото: АиФ Урал
Мужчине, подозреваемому в убийстве десятилетней девочки в Каменске-Уральском, предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Наказанием за это преступление является лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил «АиФ-Урал» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По решению суда обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, в том числе, проводится проверка на причастность задержанного к другим преступлениям.
Напомним, что сообщение о найденном в Каменске-Уральском трупе 10-летней девочки с признаками насильственной смерти появилось 12 сентября 2018 года. Подозреваемый в убийстве был задержан 14 сентября в Челябинске.
АиФ Урал: последние новости
Предприниматель из Екатеринбурга отдаст Porshe за интервью с Илоном Маском «Уральские сезоны» станут образцом для всех регионов Уральские казаки занялись Космо-ноосферной парадигмой управления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17340
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17306
Порошенко разорвал дружбу с Россией303
Звезда «Убойной силы» впал в кому32
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась207
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение