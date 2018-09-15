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На Урале арестовали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки
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На Урале арестовали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки 

РИА Новости + ещё 46 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.
По информации следствия, тело девочки с признаками криминальной смерти было обнаружено утром в среду в квартире дома по улице Алюминиевая. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Подозреваемого задержали на территории Челябинской области.
"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого Агеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении СУСК.
Следствие намерено выяснить причины и условия, которые привели к случившемуся, расследование уголовного дела продолжается.
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