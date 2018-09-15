На Урале арестовали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки

По информации следствия, тело девочки с признаками криминальной смерти было обнаружено утром в среду в квартире дома по улице Алюминиевая. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Подозреваемого задержали на территории Челябинской области.

"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого Агеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении СУСК.

Следствие намерено выяснить причины и условия, которые привели к случившемуся, расследование уголовного дела продолжается.