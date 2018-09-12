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В Калининградской области активизировались клещи
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В Калининградской области активизировались клещи 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининградской области зафиксирован рост обращений к врачам после присасывания клещей. Специалисты связывают это с началом осеннего сбора грибов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На прошлой неделе в медицинские учреждения обратились 204 укушенных клещами жителей области, 48 из которых дети. В 60% случаев «кровососов» находили после посещения лесов.
Наибольшее число пострадавших — в Калининграде, Советском и Светловском округах, Полесском, Гусевском, Краснознаменском и Черняховском районах, в районе Куршской косы.
В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками возбудителей таких заболеваний как клещевой вирусный энцефалит и лайм-бореллиоз.
«Эти природно-очаговые заболевания наиболее актуальны для нашего региона», — рассказали в калининградском Роспотребнадзоре.
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