В Калининградской области активизировались клещи

Калининградской области зафиксирован рост обращений к врачам после присасывания клещей. Специалисты связывают это с началом осеннего сбора грибов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

На прошлой неделе в медицинские учреждения обратились 204 укушенных клещами жителей области, 48 из которых дети. В 60% случаев «кровососов» находили после посещения лесов.

Наибольшее число пострадавших — в Калининграде, Советском и Светловском округах, Полесском, Гусевском, Краснознаменском и Черняховском районах, в районе Куршской косы.

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками возбудителей таких заболеваний как клещевой вирусный энцефалит и лайм-бореллиоз.

«Эти природно-очаговые заболевания наиболее актуальны для нашего региона», — рассказали в калининградском Роспотребнадзоре.