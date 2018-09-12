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МЧС проверяет информацию о возгорании в гостинице «Космос» в Москве
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МЧС проверяет информацию о возгорании в гостинице «Космос» в Москве
РИА Новости
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ещё 4
2 часа назад
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Фото:
РИА Новости
РИА Новости
: Сотрудники
МЧС
проверяют информацию о возгорании на 26-м этаже гостиницы «Космос» в Москве, сообщили в экстренных службах
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