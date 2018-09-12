В горах Крыма три часа искали туристов из Санкт-Петербурга

СИМФЕРОПОЛЬ ,12 сен — РИА Новости Крым . В горах на ЮБК заблудились четыре туриста из Санкт-Петербурга , их поисками занимались крымские спасатели. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Информация о происшествии поступила в службу накануне вечером. Как оказалось, во время прогулки по плато Ай-Петри отдыхающие потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться назад. На поиски были направлены сотрудники ялтинского аварийно-спасательного отряда.

Спустя три часа пострадавшие были обнаружены и на служебном автомобиле доставлены в Ялту. Медпомощь им не понадобилась.