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В горах Крыма три часа искали туристов из Санкт-Петербурга
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В горах Крыма три часа искали туристов из Санкт-Петербурга 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,12 сен — РИА Новости Крым. В горах на ЮБК заблудились четыре туриста из Санкт-Петербурга, их поисками занимались крымские спасатели. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Информация о происшествии поступила в службу накануне вечером. Как оказалось, во время прогулки по плато Ай-Петри отдыхающие потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться назад. На поиски были направлены сотрудники ялтинского аварийно-спасательного отряда.
Спустя три часа пострадавшие были обнаружены и на служебном автомобиле доставлены в Ялту. Медпомощь им не понадобилась.
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