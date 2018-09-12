Морские летчики ЧФ потушили «пожар» на авиабазе в Крыму

В ходе учений на одном из вертолетов морской авиации произошло условное возгорание.

Учения по противопожарной подготовке летного состава прошли на аэродроме Кача морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

В ходе учения на одном из вертолетов морской авиации произошло условное возгорание.

Аэродромный пожарный расчет немедленно выдвинулся в район «пожара», выполнив практические действия по тушению очага возгорания с использованием всех имеемых средств пожаротушения. Летный состав подразделения морской авиации также выполнил действия по тушению огня, применив портативные средства пожаротушения.

Подобные учения являются обязательным элементом в цикле подготовки экипажей летательных аппаратов и проводится на всех аэродромах Черноморского флота.