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Морские летчики ЧФ потушили «пожар» на авиабазе в Крыму
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Морские летчики ЧФ потушили «пожар» на авиабазе в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений на одном из вертолетов морской авиации произошло условное возгорание.
Учения по противопожарной подготовке летного состава прошли на аэродроме Кача морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.
В ходе учения на одном из вертолетов морской авиации произошло условное возгорание.
Аэродромный пожарный расчет немедленно выдвинулся в район «пожара», выполнив практические действия по тушению очага возгорания с использованием всех имеемых средств пожаротушения. Летный состав подразделения морской авиации также выполнил действия по тушению огня, применив портативные средства пожаротушения.
Подобные учения являются обязательным элементом в цикле подготовки экипажей летательных аппаратов и проводится на всех аэродромах Черноморского флота.
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