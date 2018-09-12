Летчики морской авиации ЧФ подняты по учебной тревоге в Крыму

Экипажам самолетов в ходе учений предстоит обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы «противника» в условиях противодействия средств ПВО и РЭБ.

Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота, дислоцированных в Крыму , были подняты по учебной тревоге в рамках двухстороннего учения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

С этой целью в небо были подняты самолеты-разведчики Су-24МР, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

Также в сообщении говорится, что летчикам в ходе маневров необходимо обнаружить подводную лодку «противника», уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы. Все эти действия предстоит выполнить в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В учении морской авиации ЧФ, которое проводится во всей акватории Черного моря, задействованы более 20 единиц летательных аппаратов.