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Летчики морской авиации ЧФ подняты по учебной тревоге в Крыму
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Летчики морской авиации ЧФ подняты по учебной тревоге в Крыму 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажам самолетов в ходе учений предстоит обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы «противника» в условиях противодействия средств ПВО и РЭБ.
Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, были подняты по учебной тревоге в рамках двухстороннего учения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
С этой целью в небо были подняты самолеты-разведчики Су-24МР, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.
Также в сообщении говорится, что летчикам в ходе маневров необходимо обнаружить подводную лодку «противника», уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы. Все эти действия предстоит выполнить в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.
В учении морской авиации ЧФ, которое проводится во всей акватории Черного моря, задействованы более 20 единиц летательных аппаратов.
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