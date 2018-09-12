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Морская авиация поднята по тревоге в Крыму
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Морская авиация поднята по тревоге в Крыму 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Два соединения морской авиации Черноморского флота в Крыму подняты по учебной тревоге. Лётные тактические учения проходят во всей акватории Чёрного моря.
В манёврах принимают участие более 20 единиц авиационной техники. Роль условного противника выполняют надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы. Об этом рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, сообщает РИА Новости.
По плану учений, лётчикам необходимо найти и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Чёрного моря. Поиск условного противника ведут самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолёты Бе-12 и вертолёты Ка-27ПЛ.
Астафьев отметил, что в условиях противодействия средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам также требуется найти подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.
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