Морская авиация поднята по тревоге в Крыму

Два соединения морской авиации Черноморского флота в Крыму подняты по учебной тревоге. Лётные тактические учения проходят во всей акватории Чёрного моря.

В манёврах принимают участие более 20 единиц авиационной техники. Роль условного противника выполняют надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы. Об этом рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев , сообщает РИА Новости

По плану учений, лётчикам необходимо найти и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Чёрного моря. Поиск условного противника ведут самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолёты Бе-12 и вертолёты Ка-27ПЛ.

Астафьев отметил, что в условиях противодействия средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам также требуется найти подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.