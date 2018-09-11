Победители конкурса «Лидеры России» начали восхождение на Эльбрус

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭЛЬБРУС / Кабардино-Балкария /, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артем Токарев /. Победители конкурса «Лидеры России» начали восхождение на Эльбрус, где водрузят флаги конкурса и заложат капсулу с посланием будущим победителям, передает корреспондент ТАСС с места события.

Добрая традиция

"В капсуле содержатся пожелания будущим победителям конкурса. Мы надеемся, что это будет хорошей традицией, и победители следующих конкурсов «Лидеры России» также будут подниматься на Эльбрус", — рассказал в беседе с ТАСС глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Закладка капсул имеет давние традиции в альпинизме. Как рассказал корреспонденту ТАСС мастер спорта России инструктор по альпинизму Евгений Мягков, капсулы раньше были единственным подтверждением восхождения альпинистов на пик: следующая группа забирала капсулу, заложенную предыдущей группой, и закладывала свою.

"Это практика есть не только в нашей стране, но и по всему миру. На вершинах есть специальные места, они называются туры. Это камни, выложенные в виде пирамиды. В эти туры закладывают капсулы, которые могут представлять из себя либо герметичные цилиндры, либо металлические пластины", — отметил он.

По словам Мягкова, в таких капсулах всегда содержится информация о числе участников, погодных условиях восхождения, маршруте спуска и добрые пожелания альпинистам.

Накануне подъема для победителей конкурса поступило задание от организаторов придумать текст для капсулы. Мнения участников разделились: кто-то предлагал сделать текст максимально кратким, кто-то говорил о подготовке развернутого послания.

Восхождение на Эльбрус будет проходить с учетом всех требований безопасности и займет несколько дней, чтобы все члены группы смогли акклиматизироваться, также будут учитываться погодные условия, заверили организаторы. В подъеме участвует группа из числа победителей конкурса, которые заявили о своем желании участвовать в этой акции и готовы к восхождению.

О конкурсе

Первый сезон всероссийского конкурса управленцев начался в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс в финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. Победителями стали 103 человека, все они получили наставников из числа лучших руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровнях.