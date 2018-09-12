«Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

Победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» поднялись на Эльбрус и открыли там одноименный клуб. Об этом рассказал «Ленте.ру» один из участников восхождения Максим Карпов

Перед началом подъема его участники провели экологическую акцию у подножия самый высокой горы в Европы. Затем группа поднялась на высоту 4200 метров, откуда к вершине, расположенной на высоте 5642 метра отправились наиболее подготовленные «лидеры».

Задача нового клуба объединить людей, настроенных на покорение вершин, в профессиональном и личном плане. После спуска его новоиспеченные участники проведут занятия в приэльбрусских школах.

Первый сезон Всероссийского конкурса для управленцев в области государственного управления и бизнеса «Лидеры России» стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Принять участие в нем могли все желающие граждане России, не достигшие 50-летнего возраста. Заявку подали 200 тысяч человек. В финале, прошедшем в Сочи, участвовали три сотни управленцев. Победители и ряд наиболее отличившихся финалистов конкурса получили приглашение занять новые должности в крупных компаниях или в органах госвласти, а также наставников, в лице успешных и опытных руководителей.