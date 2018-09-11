Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы‍

ЦХИНВАЛ, 11 сен — Sputnik . Более тысячи жертв терактов 11 сентября 2001 года, произошедших в США , все еще не идентифицированы, сообщает Российская Газета со ссылкой на местные СМИ.

В результате теракта во Всемирном торговом центре Нью-Йорке погибли 2753 человек — из них установлены личности только 1642, что составляет лишь около 60 процентов. Отмечается, что в течение последних пяти лет экспертам удалось идентифицировать только пять жертв атаки.

"Мы возвращаемся к тем же самым останкам, которые мы уже изучали 5, 10, 15 раз. Мы создаем профили ДНК из останков, которые мы не надеялись идентифицировать в прошлом", — рассказал эксперт Марк Дезире.