Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы‍ 

ЦХИНВАЛ, 11 сен — Sputnik. Более тысячи жертв терактов 11 сентября 2001 года, произошедших в США, все еще не идентифицированы, сообщает Российская Газета со ссылкой на местные СМИ.
В результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке погибли 2753 человек — из них установлены личности только 1642, что составляет лишь около 60 процентов. Отмечается, что в течение последних пяти лет экспертам удалось идентифицировать только пять жертв атаки.
"Мы возвращаемся к тем же самым останкам, которые мы уже изучали 5, 10, 15 раз. Мы создаем профили ДНК из останков, которые мы не надеялись идентифицировать в прошлом", — рассказал эксперт Марк Дезире.
11 сентября 2001 года 19 террористов запрещенной в России группировки «Аль-Каида» совершили захват четырех пассажирских авиалайнеров в США, два из которых направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, последний самолет разбился, не долетев до цели. В результате четырех терактов погибли 2977 человек.