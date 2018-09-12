«Роснефть» и китайская CNPC договорились сотрудничать в области разведки и добычи

"Роснефть" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи на территории России

По условиям соглашения, CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Еще одним шагом в расширении сотрудничества с Китаем стало соглашение «Роснефти» с компанией Beijing Gas, которое закрепляет основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В рамках реализации подписанного соглашения, компании планируют построить в России более 160 АГНКС, также обсуждается возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.