Трагедия, которую невозможно забыть: вспоминая 11 сентября 2001 года

Во вторник, 11 сентября, исполняется 17 лет со дня терактов, случившихся в США. Тогда в результате трагедии погибли почти три тысячи человек.

В Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 11 сентября >>