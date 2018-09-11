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Трагедия, которую невозможно забыть: вспоминая 11 сентября 2001 года
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Трагедия, которую невозможно забыть: вспоминая 11 сентября 2001 года
Sputnik Эстония
55 минут назад
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Sputnik Эстония
Во вторник, 11 сентября, исполняется 17 лет со дня терактов, случившихся в США. Тогда в результате трагедии погибли почти три тысячи человек.
В Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 11 сентября >>
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