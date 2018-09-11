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Школа рухнула во время уроков
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Школа в Иркутской области обрушилась во время уроков 

Газета.Ru 14 минут назад
В селе Уян Иркутской области обрушилась стена перехода между корпусами школы.
1/5  В селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение части местной школы, когда там шли уроки. На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны
Фото:
2/5  По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа
Фото:
3/5  Отмечается, что школьники в результате ЧП не пострадали, при этом учебный процесс был приостановлен, а детей распустили по домам
Фото:
4/5  Занятия теперь могут могут перенесли в здание социально-культурного центра или здание администрации
Фото:
5/5  Директор школы рассказала IRK.ru, что вопрос с переходом решается давно, а родители уже писали жалобу на имя губернатора. «Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — отметила директор
Фото:
В селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение части местной школы, когда там шли уроки. На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны. По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа.
Отмечается, что школьники в результате ЧП не пострадали, при этом учебный процесс был приостановлен, а детей распустили по домам. Занятия теперь могут могут перенесли в здание социально-культурного центра или здание администрации.
Директор школы рассказала IRK.ru, что вопрос с переходом решается давно, а родители уже писали жалобу на имя губернатора. «Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — отметила директор.
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